Радимов: России будет очень сложно вернуться в мировой спорт

Бывший футболист «Зенита»считает, что российским спортсменам будет сложно вернуться в мировую систему даже после отмены санкций.

«Я согласен с главным тренером БК "Барселона" Шарунасом Ясикявичусом в том, что нам будет очень сложно вернуться, потому что отношение к нам будет предвзятое до такой степени, которое оно сейчас.

И когда ты будешь встречаться с этими командами, с литовскими, с испанскими, кем-то другим, это действительно будет проблемой, и градус напряжения в этих матчах будет гораздо выше, нежели в других.

И это касается не только баскетболистов, но и любого другого вида спорта», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».