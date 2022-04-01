Инфантино — о судьбе сборной России: Все зависит от решения CAS

Президент ФИФАрассказал, от чего будет зависеть дальнейшая судьба сборной России.

Ранее ФИФА и УЕФА из-за ситуации в Украине отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой, в результате чего Россия не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

РФС подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд отказал РФС в просьбе об ускоренном порядке рассмотрения дела, а затем и в просьбе о приостановке обеспечительных мер в рамках дела.

«CAS будет решать, все зависит от их решения», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Рассмотрение апелляции должно состояться в апреле или в мае.