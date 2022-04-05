«Наполи» готов продать Осимхена за 120 млн евро

рассмотрит возможность продажи нападающегопо окончании сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не горит желанием продавать нигерийца, но готов выслушать предложения заинтересованных клубов.

Хозяин неаполитанского клуба согласится продать Осимхена за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» пытался приобрести Осимхена в январе, но получил отказ. Английский клуб предлагал за 23-летнего форварда 70 миллионов евро.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Осимхен провел в чемпионате Италии 20 матчей, в которых забил 11 мячей.