ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» одержал большую победу«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • 13:30
    • Фабиан Руис готов расторгнуть контракт с «Наполи» ради перехода в «Реал»
  • 13:17
    • «Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в подписании полузащитника «Баварии»
  • 13:11
    • Дивеев может пропустить ближайшие матчи ЦСКА
  • 12:48
    • «Общался с "Химками", "Краснодаром", но без конкретики». Ари рассказал о желании вернуться в Россию
  • 12:36
    • Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Наполи» готов продать Осимхена за 120 млн евро

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Наполи» рассмотрит возможность продажи нападающего Виктора Осимхена по окончании сезона.

    Виктор Осимхен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Осимхен

    Как сообщает Corriere dello Sport, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не горит желанием продавать нигерийца, но готов выслушать предложения заинтересованных клубов.

    Хозяин неаполитанского клуба согласится продать Осимхена за 120 миллионов евро.

  • Трансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля
  • Расстанется ли «Реал» с бельгийским форвардом, уведут ли лучшего бомбардира у «Бенфики», уедет ли звездочка «Болоньи» в АПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» пытался приобрести Осимхена в январе, но получил отказ. Английский клуб предлагал за 23-летнего форварда 70 миллионов евро.

    Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

    В текущем сезоне Осимхен провел в чемпионате Италии 20 матчей, в которых забил 11 мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Депортиво Тачира — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры