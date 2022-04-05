ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» одержал большую победу«Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • 10:36
    • Президент Франции помогает «ПСЖ» уговорить Мбаппе продлить контракт
  • 23:52
    • «Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэласу», у Андерсена два ассиста
  • 23:44
    • «Милан» не справился с «Болоньей»
  • 22:55
    • Польша призвала исключить россиян из МОК и международных спортивных федераций
    Все новости спорта

    Президент Франции помогает «ПСЖ» уговорить Мбаппе продлить контракт

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    «Пари Сен-Жермен» продолжает вести переговоры с Килианом Мбаппе и его окружением по поводу нового контракта.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В парижскому клубе по-прежнему уверены, что им удастся уговорить футболиста остаться в команде еще как минимум на несколько сезонов.

    По информации французского журналиста Ромена Молина, подписать новый контракт с «ПСЖ» Мбаппе убеждает даже президент Франции Эмманюэль Макрон, а также бывший глава государства Николя Саркози.

    Кроме того, в переговорах активно участвует эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

  • Продать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом
  • В «Париже» вот-вот начнется очередная перезагрузка проекта
  • 01/04/2022

    • Несколько дней назад Мбаппе заявил, что до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. При этом он не стал исключать возможность подписания нового контракта с «ПСЖ».

    Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры