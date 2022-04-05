Президент Франции помогает «ПСЖ» уговорить Мбаппе продлить контракт

продолжает вести переговоры си его окружением по поводу нового контракта.

В парижскому клубе по-прежнему уверены, что им удастся уговорить футболиста остаться в команде еще как минимум на несколько сезонов.

По информации французского журналиста Ромена Молина, подписать новый контракт с «ПСЖ» Мбаппе убеждает даже президент Франции Эмманюэль Макрон, а также бывший глава государства Николя Саркози.

Кроме того, в переговорах активно участвует эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Несколько дней назад Мбаппе заявил, что до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. При этом он не стал исключать возможность подписания нового контракта с «ПСЖ».

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона.