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    Мбаппе заявил, что может остаться в «ПСЖ»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после матча с «Лорьяном» (5:1) сообщил, что до сих пор не знает, в какой команде продолжит карьеру.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в мадридский «Реал».

    «Я еще не определился с будущим, все это знают. Я обдумываю предложения, появились новые данные, много других параметров.

    Если бы я принял решение, то уже объявил бы об этом.

    Могу ли я остаться в "ПСЖ"? Да, конечно», — сказал Мбаппе в эфире Prime Video.

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    • Напомним, сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать Килиану Мбаппе капитанскую повязку, чтобы убедить его подписать новый контракт.

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