Мбаппе заявил, что может остаться в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»после матча с «Лорьяном» (5:1) сообщил, что до сих пор не знает, в какой команде продолжит карьеру.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в мадридский «Реал».

«Я еще не определился с будущим, все это знают. Я обдумываю предложения, появились новые данные, много других параметров.

Если бы я принял решение, то уже объявил бы об этом.

Могу ли я остаться в "ПСЖ"? Да, конечно», — сказал Мбаппе в эфире Prime Video.

Напомним, сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать Килиану Мбаппе капитанскую повязку, чтобы убедить его подписать новый контракт.