Мбаппе заявил, что может остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в мадридский «Реал».
«Я еще не определился с будущим, все это знают. Я обдумываю предложения, появились новые данные, много других параметров.
Если бы я принял решение, то уже объявил бы об этом.
Могу ли я остаться в "ПСЖ"? Да, конечно», — сказал Мбаппе в эфире Prime Video.
Напомним, сообщалось, что «ПСЖ» готов отдать Килиану Мбаппе капитанскую повязку, чтобы убедить его подписать новый контракт.