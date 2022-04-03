«ПСЖ» готов отдать Мбаппе капитанскую повязку, чтобы убедить игрока остаться

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему преследует идею сохранения в своём составе форварда

В парижском клубе готовы отдать 23-летнему французу капитанскую повязку, чтобы убедить его остаться, информирует Infos-sport.

Согласно сведениям источника, нынешний капитан «ПСЖ» Маркиньос подвергся критике после вылета клуба из Лиги чемпионов. Его лидерские качества не устраивают руководство, поэтому капитанская повязка может стать аргументом парижан в переговорах по поводу пролонгации контракта с Мбаппе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.