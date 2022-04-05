В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных игроков

Медицинский штаб московскогорассказал о состоянии травмированных игроков.

«У Игоря Дивеева по результатам проведённого обследования диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отёка и уменьшение болевого синдрома. Сроки лечения будут определены после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трёх дней.

Бруно Фукс ограничений со стороны опорно-двигательного аппарата не имеет и в течение недели находился в стадии набора кондиций. Однако накануне игры у него диагностировали острую респираторную инфекцию, из-за которой он пропустит несколько дней. Сразу после выздоровления Бруно продолжит тренировки.

Антон Заболотный приступил к тренировкам на поле, и под руководством тренера по физической реабилитации в течение ближайшей недели будет прогрессивно увеличивать уровень специфичной нагрузки с постоянным контролем её переносимости.

Кирилл Набабкин полностью восстановился и готовится к матчу с "Химками" в общей группе», — сообщила пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.