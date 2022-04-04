Агент: Бариновым интересовался один из ведущих испанских клубов

Полузащитник «Локомотива»может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил агент футболиста Павел Банатин.

«Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агентствами, и был клуб, готовый на аренду.

Но, как я понимаю, тут [в "Локо"] даже не дошло до серьезных переговоров. Дима решил сосредоточиться на решении клубных задач с "Локо" и на сборной, у которой должны были быть стыки.

Бариновым интересовался испанский клуб. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не "Реал" с "Барселоной", но одна из ведущих команд Испании.

Где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

Они хотят усилиться, и их интересует конкретный футболист», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».