ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» дома проиграл «Динамо » 0:1РПЛ: завершился 23-й тур. Что дальше?
  • 10:45
    • Агент: Бариновым интересовался один из ведущих испанских клубов
  • 09:44
    • «Филадельфия» обыграла «Кливленд» и вышла в плей-офф, Эмбиид набрал 44 очка
  • 08:23
    • Мбаппе заявил, что может остаться в «ПСЖ»
  • 08:11
    • Неймар хочет остаться в «ПСЖ» еще как минимум на сезон
  • 00:14
    • Благодаря голу Педри «Барселона» обыграла «Севилью»
    Все новости спорта

    Агент: Бариновым интересовался один из ведущих испанских клубов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил агент футболиста Павел Банатин.

    ТопФрибетПолучитьВ приложенииТрансляции матчей

    «Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агентствами, и был клуб, готовый на аренду.

    Но, как я понимаю, тут [в "Локо"] даже не дошло до серьезных переговоров. Дима решил сосредоточиться на решении клубных задач с "Локо" и на сборной, у которой должны были быть стыки.

    Бариновым интересовался испанский клуб. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не "Реал" с "Барселоной", но одна из ведущих команд Испании.

  • Баринов: Гиздоль даже не попрощался с футболистами «Локомотива»
  • Читайте по теме

    • Где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

    Они хотят усилиться, и их интересует конкретный футболист», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще одну игру в «Ледовом» СКА провалит?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • «Милану» пора одержать уверенную победу
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Арсенал» и «Кристал Пэлас» снова сыграют вничью?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет 2000 рублей в приложении ИгратьУвеличенный фрибет 2000 рублей всем ИгратьДжекпот 450 млн. рублей ИгратьФрибет 1500 рублей + просмотр матчей ИгратьБонус до 7000 руб. новым клиентам ИгратьБонус 25 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьФрибет 1000 рублей после регистрации ИгратьVIP-бонус 19 500 руб., промо: LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры