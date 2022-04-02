В 18:00 02.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Балтика» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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