Тренер «Локомотива» Комппер обратился к болельщикам перед дерби со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива»записал видеообращение к болельщикам «железнодорожников» в преддверии московского дерби со «Спартаком».

«Нам предстоит очень важная игра со "Спартаком" дома, на своём стадионе. Могу вас заверить, что мы подходим к предстоящему дерби с полной концентрацией, с хорошим боевым духом. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы победим», — сказал Комппер на видео в телеграм-канале «Локомотива».

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.