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    Тренер «Локомотива» Комппер обратился к болельщикам перед дерби со «Спартаком»

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Марвин Комппер записал видеообращение к болельщикам «железнодорожников» в преддверии московского дерби со «Спартаком».

    Марвин Комппер
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    Марвин Комппер

    «Нам предстоит очень важная игра со "Спартаком" дома, на своём стадионе. Могу вас заверить, что мы подходим к предстоящему дерби с полной концентрацией, с хорошим боевым духом. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы победим», — сказал Комппер на видео в телеграм-канале «Локомотива».

    Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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