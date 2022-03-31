ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Член делегации РФС в ФИФА Сорокин рассказал, какие санкции действуют на российский футбол

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ ФИФА Между тем
    Член делегации РФС Алексей Сорокин отреагировал на решение ФИФА не лишать Россию членства в организации и рассказал о действующих санкциях, наложенных на российский футбол.

    Алексей Сорокин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сорокин

    «С коллегами из других стран не затрагивали тему исключения. Всех тревожит происходящее, но есть и другие темы для обсуждения, которые всех волнуют. Российский футбол продолжает существовать. Просто сохраняются решения, которые были приняты уже до этого. Нам запрещены международные матчи до дальнейшего уведомления, но есть надежда, что ситуация скоро образуется», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    Напомним, членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Соответствующее решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Катаре. На заседании также присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

  • ФИФА не стала исключать РФС из своего состава
  • Читайте по теме

    • Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. При этом ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Кёльн» вырвет победу в этом матче
  • «Унион» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 3.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бенчич — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры