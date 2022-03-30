ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
  • 23:42
    • Дубль Фернандеша вывел Португалию на ЧМ в Катаре
    Все новости спорта

    Ристовски: Северная Македония шокировала футбольный мир

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Сборная Македонии
    Защитник македонской сборной Стефан Ристовски высказался по поводу поражения своей команды в финальном стыковом поединке с Португалией (0:2).

    Стефан Ристовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефан Ристовски

    «Хочу поздравить Португалию. Сегодня была открытая игра, Португалия доминировала, но мы уходим с высоко поднятой головой. Мы отправились в путешествие, в которое никто бы не поверил, и мы можем этим гордиться. Мы шокировали футбольный мир, но нужно двигаться дальше и верить, что мы можем чаще участвовать в таких больших матчах.

    Конечно, мы будем болеть за Португалию. Я чувствую себя почти португальцем. Мой сын родился здесь, у меня португальский паспорт, и мне хотелось бы, чтобы Португалия выиграла чемпионат мира. Когда вы играете против таких больших команд, против таких игроков, как Бруну Фернандеш и Роналду, у вас нет права на ошибку. Но это произошло, и Португалия этим воспользовалась. Мы сделали все возможное, пытались сравнять счет, но второй пропущенный мяч положил конец нашим надеждам», — цитирует Ристовски пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что на полуфинальной стадии стыков македонцы сенсационно обыграли Италию — 1:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заключительный матч в Магнитогорске снова получится результативным?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синнер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бадоса — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры