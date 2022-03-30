Ристовски: Северная Македония шокировала футбольный мир

Защитник македонской сборнойвысказался по поводу поражения своей команды в финальном стыковом поединке с Португалией (0:2).

«Хочу поздравить Португалию. Сегодня была открытая игра, Португалия доминировала, но мы уходим с высоко поднятой головой. Мы отправились в путешествие, в которое никто бы не поверил, и мы можем этим гордиться. Мы шокировали футбольный мир, но нужно двигаться дальше и верить, что мы можем чаще участвовать в таких больших матчах.

Конечно, мы будем болеть за Португалию. Я чувствую себя почти португальцем. Мой сын родился здесь, у меня португальский паспорт, и мне хотелось бы, чтобы Португалия выиграла чемпионат мира. Когда вы играете против таких больших команд, против таких игроков, как Бруну Фернандеш и Роналду, у вас нет права на ошибку. Но это произошло, и Португалия этим воспользовалась. Мы сделали все возможное, пытались сравнять счет, но второй пропущенный мяч положил конец нашим надеждам», — цитирует Ристовски пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на полуфинальной стадии стыков македонцы сенсационно обыграли Италию — 1:0.