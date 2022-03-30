Канчельскис: Интересно было бы посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал победу сборнойнад(2:0) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0. Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты.

Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли… Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей.

Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

ФИФА и УЕФА в начале марта отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.