ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • 12:46
    • Гнабри может уйти из «Баварии» в «Реал»
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 рублей клиентам закрывшихся БК
    Все новости спорта

    Канчельскис: Интересно было бы посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Польши Сборная Швеции ЧМ-2022
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Польши над Швецией (2:0) в стыковом матче квалификации ЧМ-2022.

    Роберт Левандовски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски

    «Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0. Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты.

    Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли… Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей.

  • Романцев об отказе Польши играть с Россией: Смахивает на картежное шулерство в электричках
  • Читайте по теме

    • Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    ФИФА и УЕФА в начале марта отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заключительный матч в Магнитогорске снова получится результативным?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Мексика — Сальвадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  1.86
  • Прогноз на матч Руд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коста-Рика — США
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  1.78
  • Прогноз на матч Квитова — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры