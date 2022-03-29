Сборная Саудовской Аравии обыграла Австралию в матче отбора ЧМ-2022

одержала домашнюю победу над командой(1:0) в заключительном матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

Единственный мяч забил Салем Аль-Доссари, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Сборная Саудовской Аравии досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В турнирной таблице отборочного турнира команда заняла первое место в группе B, набрав 23 очка.

Австралия (15 очков) завершила отборочный турнир на третьем месте в группе. За выход на ЧМ-2022 австралийцы сыграют два стыковых матча с командой ОАЭ, которая стала третьей в группе А. Напрямую на чемпионат мира из группы А вышли сборные Ирана и Южной Кореи.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В другом матче группы В сборная Омана одержала домашнюю победу над командой Китая — 2:0.

На 12-й минуте счет открыл Аршад Аль-Алави, на 74-й минуте Абдулла Фава удвоил преимущество.

Оман с 14 очками остался на 4-м месте в таблице, Китай с 6 очками — на 5-м месте.