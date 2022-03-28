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    Кьеллини может перейти в МЛС из «Ювентуса» этим летом

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    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, перейдя в команду из американской лиги МЛС, сообщает Football Italia.

    Джорджо Кьеллини
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    Джорджо Кьеллини

    Прошлым летом опытный центральный защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года, но вылет Италии из стыковых матчей плей-офф чемпионата мира может убедить его закончить своё время в «старой синьоре» раньше.

    Финалиссима-2022 между Италией и Аргентиной, которая пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли», может стать его последним матчем в футболке сборной Италии, и Леонардо Бонуччи, как ожидается, заменит его на посту капитана национальной сборной.

    Сообщается, что Кьеллини испытывает искушение переехать в США, чтобы получить новый личный и профессиональный опыт, со своей семьёй и получить опыт управления клубом за пределами поля.

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