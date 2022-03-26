Участие Левандовски в финале стыков к ЧМ со Швецией под вопросом

Нападающий сборной Польшипродолжает испытывать болевые ощущения в колене за несколько дней до стыкового матча за выход на чемпионат мира — 2022 со сборной Швеции, сообщает спортивный журналист Себастьян Сташевски в своём «твиттере»

По информации источника, форвард продолжает тренировать индивидуально.

Ранее стало известно, что Польша автоматически прошла в финал отбора на чемпионат мира, где встретится со Швецией, которая обыграла в дополнительное время Чехию (1:0).

В остальных матчах Португалия оказалась сильнее Турции (3:1), Македония сенсационно на выезде победила действующих чемпионов Европы — сборную Италии (1:0), а Уэльс победил Австрию (2:1).

Последний финалист определится лишь летом — из-за переноса встречи между Украиной и Шотландией.