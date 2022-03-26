Азар может пропустить остаток сезона из-за операции на ноге

Полузащитник мадридского «Реала», скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне.

В ближайшее время бельгийский футболист перенесет операцию на ноге.

«В ближайшие дни Эдену Азару проведут операцию по удалению пластины в правой малоберцовой кости», — говорится в сообщении пресс-службы «Королевского клуба».

По данным испанских СМИ, Азар может пропустить около пять недель.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Азар не хочет уходить из «Реала», несмотря на желание клуба расстаться с ним.