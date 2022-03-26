Азар может пропустить остаток сезона из-за операции на ноге

Эден Азар Фото: globallookpress.com
В ближайшее время бельгийский футболист перенесет операцию на ноге.
«В ближайшие дни Эдену Азару проведут операцию по удалению пластины в правой малоберцовой кости», — говорится в сообщении пресс-службы «Королевского клуба».
По данным испанских СМИ, Азар может пропустить около пять недель.
В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Азар не хочет уходить из «Реала», несмотря на желание клуба расстаться с ним.