Италия — Северная Македония: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела домашнее поражение от(0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

Единственный гол в компенсированное время забил Александар Трайковски.

Подработал он мяч после заброса из центра поля, а затем Александар с правой половины поля удачно пробил низом под левую штангу из-за пределов штрафной площади. Доннарумма не смог спасти свою команду.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал Италия — Северная Македония 0:1 Гол: 0:1 Александар Трайковски (90 + 2') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Флоренци, Джанлука Манчини (Джорджо Кьеллини, 90'), Алессандро Бастони, Эмерсон, Николо Барелла (Сандро Тонали, 77'), Жоржиньо, Марко Верратти, Доменико Берарди (Жоао Педро, 89'), Чиро Иммобиле (Лоренцо Пеллегрини, 77'), Лоренцо Инсинье (Джакомо Распадори, 64') Северная Македония: Александар Трайковски, Milan Ristovski (Bojan Miovski, 72'), Бобан Николов (Стефан Спировски, 59'), Энис Барди, Ариян Адеми (Stefan Askovski, 59'), Дарко Чурлинов, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Дарко Велковски (Кире Ристевски, 86'), Стефан Ристовски, Столе Димитриевски Предупреждение: Дарко Велковски (80')

Таким образом, победители Евро-2020 не сыграют на мировом первенстве этой осенью.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.

Чемпионат мира-2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.