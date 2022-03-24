начнут матч в 22:45 в полуфинале отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, 24.03.2022.

Последний матч между собой: «Швеция» — «Чехия» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Чехия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чехия»).

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