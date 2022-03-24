Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Команда Янне Андерссона попала в стыковые матчи, заняв 2-ю строчку в отборочной группе B с 15 очками после сборной Испании.

«Сине-желтые» имели отличный шанс получить прямую путевку в Катар, однако четвертьфиналисты прошлого мундиаля проиграли в выездной игре с Грузией (0:2), после чего не смогли справиться в заключительном туре с испанцами (0:1).

Коэффициенты матча Швеция — Чехия 1 2.03 X 3.20 2 4.05 Ставка

Шведы и чехи 3 раза соревновались на футбольном поле, во всех случаях это были товарищеские встречи. Преимущество пока на стороне скандинавов, на счету которых 1 победа и 2 ничьих.

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Швеция избежала потерь и выставит на домашнюю игру всех ведущих футболистов.

Чехия

Команда Ярослава Шилгавы финишировала на 3-м месте в отборочной группе E с 14 очками. «Народная команда» пропустила вперед себя конкурентов из Бельгии и Уэльса.

Четвертьфиналисты недавнего Евро неудачно завершили минувший отборочный цикл. Однако чехи вместе с австрийцами оказались в числе 2-х победителей групп Лиги наций, которые получили вакантные места в стыковых встречах ЧМ-2022.

Чехия привезёт в Сольну ослабленный состав. Травмы выбили из строя голкиперов Иржи Павленку, Алеша Мандоуса, защитников Владимира Цоуфала, Ондржея Челюстку, Томаша Каласа, Яна Боржила, хавбека Петра Шевчика, форвардов Матея Выдру, Патрика Шика.

Под вопросом участие во встрече полузащитника Антонина Барака, получившего небольшую травму.

Прогноз и ставка

На победу Швеции в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Чехии — за 4.08.

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Прогноз — Швеция — фаворит встречи. Скандинавы сыграют дома, где в прошедшем отборе победили всех соперников, включая мощную сборную Испании. Чехия в квалификации в гостях обыграла только Эстонию и Беларусь.

Еще одно обстоятельство против «народной команды» — проблемы с составом. Поэтому у шведов не будет проблем в этом матче и они подтвердят статус фаворита.

Ставка — Победа Швеции за 2.09.