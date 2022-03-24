Хвича Кварацхелия сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми

Казанскийи грузинский полузащитник решили приостановить контракт.

Агенты игрока провели консультацию с казанским клубом, после чего стороны договорились о приостановке трудового соглашения.

«Уход Кварацхелии — огромная потеря для "Рубина". Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб.

Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью.

Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров», — цитирует спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Грузинский полузащитник продолжит карьеру в «Динамо» Батуми, сообщает клубная пресс-служба.

В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года.

Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал в понедельник 21 марта. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.