ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений
  • 18:55
    • Шома Уно выиграл короткую программу на ЧМ в Монпелье
  • 18:30
    • Хвича Кварацхелия сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми
  • 18:11
    • Сборные Японии и Саудовской Аравии вышли на ЧМ-2022
  • 13:27
    • Слуцкий оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона
  • 12:44
    • Карпин рассказал, почему остался в сборной России
    Все новости спорта

    Хвича Кварацхелия сменил «Рубин» на «Динамо» Батуми

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин РПЛ Футбол России Трансферы
    Казанский «Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия решили приостановить контракт.

    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия

    Агенты игрока провели консультацию с казанским клубом, после чего стороны договорились о приостановке трудового соглашения.

    «Уход Кварацхелии — огромная потеря для "Рубина". Я очень расстроен тем, что он покинул наш клуб.

    Он сам захотел уйти из команды? Я даже не хочу говорить по этому поводу. Каждый легионер имеет право сейчас уйти из российских клубов, Хвича воспользовался этой возможностью.

    Я расстроен его уходом ровно так же, как и уходом других наших легионеров», — цитирует спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

    Грузинский полузащитник продолжит карьеру в «Динамо» Батуми, сообщает клубная пресс-служба.

    В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года.

    Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал в понедельник 21 марта. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
  • Португалия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • СКА продолжит выносить «Спартак»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры