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    «Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью

    «Атлетик» — «Хетафе»: счет 1:1, обзор голов

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    В первом матче 29 тура Примеры в Бильбао сыграли «Атлетик» и «Хетафе». Игра закончилась вничью 1:1.

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    В дебюте встречи Энес Унал вывел «Хетафе» вперед. Однако еще до перерыва Юрий Бершиш восстановил равновесие.

    Во втором тайме у гостей красную карточку получил Хорхе Куэнка.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Хетафе 1:1
    Голы: 0:1 Энес Унал (3'), 1:1 Юри Берчиче (29') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос (Alex Petxa, 89'), Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Алехандро Беренгер, Унай Венседор (Нико Уильямс, 72'), Микель Весга, Икер Муньяин (Nico Serrano, 89'), Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 78'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 78') Хетафе: Сандро Рамирес (Борха Майораль, 74'), Энес Унал (Хайме Мата, 87'), Матиас Оливера, Оскар Родригес (Окай Йокушлу, 78'), Гонсало Вильяр, Карлос Аленья (Juan Iglesias, 87'), Дамиан Суарес, Jorge Cuenca, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Давид Сория Предупреждения: Стефан Митрович (25'), Энес Унал (32'), Микель Весга (79'), Даконам Ортега Дьене (86'), Оскар де Маркос (88'), Alex Petxa (90 + 3'), Йерай Альварес (90 + 6'), Дамиан Суарес (90 + 7') Удаления: Jorge Cuenca (65'), Якуб Янкто (90')

    По итогам матча «Атлетик» набрал 41 очко. Он занимает 8 позицию. У «Хетафе» 28 очков и 15 место.

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