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    Все новости спорта

    Зарема Салихова о возможном расширении РПЛ: Вы точно уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу?

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    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призналась, что ее разочаровали недавние матчи чемпионата России.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же "Химки" и "Уфа" ратуют за увеличение команд и "заморозку" лиги.

    Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу?

    Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?

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    • Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 21-го тура.

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