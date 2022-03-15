Зарема Салихова о возможном расширении РПЛ: Вы точно уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу?

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федунапризналась, что ее разочаровали недавние матчи чемпионата России.

«Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же "Химки" и "Уфа" ратуют за увеличение команд и "заморозку" лиги.

Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу?

Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?

Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 21-го тура.