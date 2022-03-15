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    Колыванов: Селихов достоин вызова в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о составе национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Карпин в последнее время привлекает игроков из молодежных сборных, тех, кто проявил себя в командах. Какие-то схемы будут наигрываться, ребята вместе побудут. Плюс и эмоциональный подъем для новичков, которые приглашены в сборную. Сборная должна функционировать, даже если пока нет матчей.

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    • Что касается Селихова, то он уже опытный вратарь, какое-то время пропустил из-за травмы. Сейчас Александр набирает форму, вернулся в основной состав. Это вратарь, достойный национальной сборной. Пожелаем удачи», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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