Колыванов: Селихов достоин вызова в сборную России

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о составе национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор.

«Карпин в последнее время привлекает игроков из молодежных сборных, тех, кто проявил себя в командах. Какие-то схемы будут наигрываться, ребята вместе побудут. Плюс и эмоциональный подъем для новичков, которые приглашены в сборную. Сборная должна функционировать, даже если пока нет матчей.

Что касается Селихова, то он уже опытный вратарь, какое-то время пропустил из-за травмы. Сейчас Александр набирает форму, вернулся в основной состав. Это вратарь, достойный национальной сборной. Пожелаем удачи», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».