«ПСЖ» на своем поле сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«ПСЖ»

«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги Чемпионов со второй позиции в группе, в которой также находились «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Ньюкасл». Парижане с 8 очками опередили итальянский клуб по дополнительным показателям, но пропустили дортмундцев на первую строчку.

В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике без проблем разобрались с «Реалом Сосьедад», обыграв соперника в обоих матчах — 2:0 дома и 2:1 на выезде. На следующей стадии парижане по сумме двух встреч оказались сильнее «Барселоны», решив исход противостояния в ответной игре — 2:3 дома и 4:1 в гостях.

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции за три тура до завершения сезона. Парижане ушли от поражения в крайнем матче Лиги 1 с «Гавром», сравняв счет на последних минутах — 3:3.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» стала первой в своей группе, обогнав «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Немецкий клуб набрал 11 очков при 3-х победах, 2-х ничьих и одном поражении.

На стадии 1/8 финала «Боруссия» по сумме двух встреч обыграла голландский ПСВ (1:1 в гостях и 2:0 дома). Драматичной получилась развязка четвертьфинального противостояния с мадридским «Атлетико». Подопечные Эдина Терзича проиграли первый матч в гостях (1:2), но в ответной игре перевернули ситуацию в свою пользу, одержав победу со счетом 4:2.

«Боруссия» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков в 32-х матчах. В крайнем туре Бундеслиги «шмели» дома разгромили «Аугсбург» (5:1).

Личные встречи

Неделю назад в Дортмунде «Боруссия» обыграла ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов — 1:0. Всего в 7-ми очных встречах на счету обеих команд по две победы и еще трижды была зафиксирована ничья.

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