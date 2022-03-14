«Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду

«Барселона» рассматривает нападающего «Ливерпуля»как альтернативу нападающему дортмундской «Боруссии»

Норвежец остаётся приоритетной трансферной целью, однако на него есть спрос и среди других топ-клубов, что усложняет задачу каталонцам.

«Хотя верно, что он не является чистой "девяткой", также верно, что он гарантирует минимум 30 голов за сезон, а также обладает огромной универсальностью и разносторонностью в атаке, поскольку может играть на различных позициях на поле, начиная с правого фланга», — цитирует руководство клуба As.

«Барселона» уже получила первые положительные ответы от окружения игрока, который был бы рад смене обстановки. Салах выступает за «Ливерпуль» в течение пяти сезонов.