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    «Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду

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    «Барселона» рассматривает нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха как альтернативу нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Норвежец остаётся приоритетной трансферной целью, однако на него есть спрос и среди других топ-клубов, что усложняет задачу каталонцам.

    «Хотя верно, что он не является чистой "девяткой", также верно, что он гарантирует минимум 30 голов за сезон, а также обладает огромной универсальностью и разносторонностью в атаке, поскольку может играть на различных позициях на поле, начиная с правого фланга», — цитирует руководство клуба As.

    «Барселона» уже получила первые положительные ответы от окружения игрока, который был бы рад смене обстановки. Салах выступает за «Ливерпуль» в течение пяти сезонов.

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