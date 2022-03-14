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    Луческу: Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, ранее работавший в донецком «Шахтёре» и санкт-петербургском «Зените», высказался о ситуации на Украине и об отстранении российских клубов и сборных от соревнований.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Как решится ситуация на Украине? Сложно сказать, я никогда не думал, что до этого дойдет. Эта проблема политиков, а не народов, которые жили вместе как братья. Не знаю, чем это может закончиться, ведь начались боевые действия. Это будет долгая битва, по итогам которой никто не победит.

    Тяжело ли было уезжать из Украины? Немного, но не сильно. Это не было настоящей проблемой. Мы видели, как мужчины оставляли своих жен и детей на границе. Это было ужасно.

    Справедливо ли, что российские спортсмены отстранены от соревнований? Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать состязаться на спортивных аренах, независимо от страны их происхождения.

    Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны продолжать принимать участие в соревнованиях, их отстранение не имело смысла. Спорт должен помогать», — приводит слова Луческу Tuttomercatoweb.

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