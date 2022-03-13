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    «Сочи» сыграл вничью с «Химками»

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    В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 подмосковные «Химки» принимали «Сочи». Игра завершилась со счётом 0:0.

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    Наиболее реальный шанс на взятие ворот был у «Сочи» — на 63-й минуте Артур Юсупов исполнял пенальти, но не сумел его реализовать. Футболисты в этом матче заработали 8 жёлтых карточек (6 — «Химки», 2 — «Сочи»). Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

    «Химки» набрали 15 очков в 21 матче и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. «Сочи», набравший 38 очков, остаётся на четвёртом месте в таблице. Сочинцы упустили шанс вернуть себе третью строчку, на которой теперь располагается ЦСКА (39).

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