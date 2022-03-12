В 17:00 12.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Специя» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 2.62 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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