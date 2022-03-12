ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером
  • 00:57
    • Дубль Муриэля принес «Аталанте» победу над «Байером», «Монако» уступил «Браге»
  • 00:55
    • «Барселона» не справилась с «Галатасараем» в Лиге Европы
  • 01:04
    • «Базель» с Чаловым проиграл «Марселю», у ПСВ и Копенгагена результативная ничья
  • 00:58
    • «Лестер» обыграл «Ренн», «Аз Алкмар» уступил «Буде-Глимту»
    Все новости спорта

    Кто отдалится от зоны вылета?

    «Специя» — «Кальяри». Прогноз, ставки (к. 2.62) на футбол, Серия А, 12 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Специя Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кальяри» на три очка опережает зону вылета
    «Специя» примет «Кальяри» в матче 29 тура Серии А. Игра состоится 12 марта в 17:00 мск. «Специя» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 17:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •

    «Специя»

    В 28 матчах чемпионата «Специя» набрала 26 очков. Сейчас она занимает 16 место и от зоны вылета ее отделяют 4 пункта.

    У «Орлят» 4 поражения подряд. Они проиграли «Фиорентине», «Болонье», «Роме» и «Ювентусу». Учитывая ничью с «Салернитаной» (2:2), безвыигрышная серия гостей составляет 5 поединков.

    Коэффициенты матча Специя — Кальяри

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Текущая форма «Специи» за 6 туров — это 4 набранных очка, то есть победа, ничья и 4 поражения.

    Все прогнозы на Серию А

    Отрыв коллектива от своего соперника составляет один балл.

    «Кальяри»

    «Кальяри» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь сардинцам нужно отрываться от трио аутсайдеров.

    Главной проблемой сардинцев является слабая оборона. В 28 матчах «Кальяри» пропустил 49 мячей.

  • Цикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • Почему бергамаски переживают кризис?
  • 22/02/2022

    • До прошлого тура «Кальяри» не проигрывал пять поединков кряду при двух победах и трех ничьих.

    Беспроигрышная серия островитян прекратилась в прошлом туре, когда коллектив потерпел разгромное поражение на своем поле от «Лацио» (0:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,62.

    300ИгратьБонус новым клиентамmostbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий Актау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касаткина — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Корне — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Камбюр — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Специя» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Кто отдалится от зоны вылета?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры