«Специя» примет «Кальяри» в матче 29 тура Серии А. Игра состоится 12 марта в 17:00 мск. «Специя» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

В 28 матчах чемпионата «Специя» набрала 26 очков. Сейчас она занимает 16 место и от зоны вылета ее отделяют 4 пункта.

У «Орлят» 4 поражения подряд. Они проиграли «Фиорентине», «Болонье», «Роме» и «Ювентусу». Учитывая ничью с «Салернитаной» (2:2), безвыигрышная серия гостей составляет 5 поединков.

Коэффициенты матча Специя — Кальяри 1 2.70 X 3.20 2 2.70 Ставка

Текущая форма «Специи» за 6 туров — это 4 набранных очка, то есть победа, ничья и 4 поражения.

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Отрыв коллектива от своего соперника составляет один балл.

«Кальяри»

«Кальяри» только недавно вырвался из опасной зоны. Так что теперь сардинцам нужно отрываться от трио аутсайдеров.

Главной проблемой сардинцев является слабая оборона. В 28 матчах «Кальяри» пропустил 49 мячей.

До прошлого тура «Кальяри» не проигрывал пять поединков кряду при двух победах и трех ничьих.

Беспроигрышная серия островитян прекратилась в прошлом туре, когда коллектив потерпел разгромное поражение на своем поле от «Лацио» (0:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.