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    УЕФА и ФИФА отказались участвовать в ускоренном рассмотрении апелляции РФС в CAS

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    Служба коммуникаций РФС разъяснила текущий статус процесса апелляции в спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях

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    «10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.

    При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т. е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях).

    В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения — следующая неделя», — сообщает служба коммуникаций.

    Также в организации ответили на вопрос о том, означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах.

    «Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер.

    Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS», — заявили в службе коммуникаций РФС.

    Напомним, что РФС просит отменить решения международных организаций и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

    Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого оспариваемого решения.

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