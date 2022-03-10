УЕФА и ФИФА отказались участвовать в ускоренном рассмотрении апелляции РФС в CAS

разъяснила текущий статус процесса апелляции в(CAS) на решения(ФИФА) и(УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях

«10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.

При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т. е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях).

В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения — следующая неделя», — сообщает служба коммуникаций.

Также в организации ответили на вопрос о том, означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах.

«Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер.

Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS», — заявили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что РФС просит отменить решения международных организаций и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Также РФС подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого оспариваемого решения.