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    Колосков назвал правильным решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты в России

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в "Краснодаре". Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям. У людей есть семьи, дети. Считаю это решение правильным. В нынешней ситуации оно крайне ожидаемо.

    Трудно сказать, сколько легионеров покинут лигу. Думаю, что все футболисты из европейских недружественных стран покинут лигу. Для южноамериканских и африканских футболистов это не станет проблемой», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов в России.

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