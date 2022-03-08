Колосков назвал правильным решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты в России

Почетный президент РФСотреагировал на заявление ФИФА о разрешении легионерам приостанавливать контракты до конца сезона.

«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в "Краснодаре". Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям. У людей есть семьи, дети. Считаю это решение правильным. В нынешней ситуации оно крайне ожидаемо.

Трудно сказать, сколько легионеров покинут лигу. Думаю, что все футболисты из европейских недружественных стран покинут лигу. Для южноамериканских и африканских футболистов это не станет проблемой», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов в России.