«Челси» приостановил переговоры по новому контракту с Жоржиньо

«Челси» планирует продлить контракт с полузащитником, но решил приостановить переговоры, сообщает спортивный журналист Николо Скира.

Действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году.

The talks for #Jorginho’s contract extension with #Chelsea are currently in stand-by. His contract with #Blues expires in 2023 and 2 top clubs have already shown interest with his agent (João Santos) for the summer #transfers window. #transfers #CFC