«Челси» приостановил переговоры по новому контракту с Жоржиньо

«Челси» планирует продлить контракт с полузащитником, но решил приостановить переговоры, сообщает спортивный журналист Николо Скира.

Действующий контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году.

The talks for #Jorginho’s contract extension with #Chelsea are currently in stand-by. His contract with #Blues expires in 2023 and 2 top clubs have already shown interest with his agent (João Santos) for the summer #transfers window. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 5, 2022

В нынешнем сезоне Жоржиньо провёл 21 матч в английской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Также на его счету два мяча в пяти матчах Лиги чемпионов. Жоржиньо стал третьим в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).