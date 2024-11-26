«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Неудачные последние поединки опустили «Нью-Йорк Рейнджерс» на пятую позицию восточной конференции.
Последние матчи: В поединках против «Калгари» и «Эдмонтона» «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог ничего сделать, чтобы набрать хотя бы одно очко.
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Нью-Йорк Рейнджерс» нет, но могут не сыграть Хитил и Джонс из-за повреждений нижней части тела.
Общий тонус клуба: По всем параметрам хозяева очевидные фавориты предстоящего поединка, но «блюзмены» могут упереться и отобрать очки у подопечных Лавиолетта.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Торможение «Сент-Луиса» продолжается, поскольку команда только пришедшего в клуб Монтгомери уже на 13 месте западной конференции.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь раз, когда еле-еле обыграл по буллитам «Сан-Хосе».
Травмированные игроки: Среди травмированных игроков «Сент-Луиса» числятся Броберг, Круг и Ледди.
Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Йорк Рейнджерс» будет сложной со всех точек зрения, поскольку соперник более сбалансирован во всех аспектах игры.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл два последних поединка
- «Сент-Луис» за семь последних выездных поединков смог выиграть всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.92, на гостей — 4.00.
Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» прервет серию неудач
- 2.20ЦСКА — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Торонто — Юта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.35Сочи — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча крайне высока
Ставка: П1 с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.