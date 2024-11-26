В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Неудачные последние поединки опустили «Нью-Йорк Рейнджерс» на пятую позицию восточной конференции.

Последние матчи: В поединках против «Калгари» и «Эдмонтона» «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог ничего сделать, чтобы набрать хотя бы одно очко.

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Нью-Йорк Рейнджерс» нет, но могут не сыграть Хитил и Джонс из-за повреждений нижней части тела.

Общий тонус клуба: По всем параметрам хозяева очевидные фавориты предстоящего поединка, но «блюзмены» могут упереться и отобрать очки у подопечных Лавиолетта.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Торможение «Сент-Луиса» продолжается, поскольку команда только пришедшего в клуб Монтгомери уже на 13 месте западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь раз, когда еле-еле обыграл по буллитам «Сан-Хосе».

Травмированные игроки: Среди травмированных игроков «Сент-Луиса» числятся Броберг, Круг и Ледди.

Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Йорк Рейнджерс» будет сложной со всех точек зрения, поскольку соперник более сбалансирован во всех аспектах игры.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл два последних поединка

«Сент-Луис» за семь последних выездных поединков смог выиграть всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.92, на гостей — 4.00.

Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» прервет серию неудач

Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча крайне высока

Ставка: П1 с коэффициентом 1.73.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.