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    Монтгомери с «Сент-Луисом» победит сильного соперника?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис». Ставка (к. 1.73), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Неудачные последние поединки опустили «Нью-Йорк Рейнджерс» на пятую позицию восточной конференции.

    Последние матчи: В поединках против «Калгари» и «Эдмонтона» «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог ничего сделать, чтобы набрать хотя бы одно очко.

    Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Нью-Йорк Рейнджерс» нет, но могут не сыграть Хитил и Джонс из-за повреждений нижней части тела.

    Общий тонус клуба: По всем параметрам хозяева очевидные фавориты предстоящего поединка, но «блюзмены» могут упереться и отобрать очки у подопечных Лавиолетта.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Торможение «Сент-Луиса» продолжается, поскольку команда только пришедшего в клуб Монтгомери уже на 13 месте западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Сент-Луис» смог выиграть всего лишь раз, когда еле-еле обыграл по буллитам «Сан-Хосе».

    Травмированные игроки: Среди травмированных игроков «Сент-Луиса» числятся Броберг, Круг и Ледди.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Йорк Рейнджерс» будет сложной со всех точек зрения, поскольку соперник более сбалансирован во всех аспектах игры.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл два последних поединка

    • «Сент-Луис» за семь последних выездных поединков смог выиграть всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.92, на гостей — 4.00.

    Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» прервет серию неудач

    Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча крайне высока

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на хоккей. Монтгомери с «Сент-Луисом» победит сильного соперника?
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