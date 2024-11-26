«Нью-Джерси»
Турнирное положение: С самого начала сезона «Нью-Джерси» периодически залазит на первую строчку конференции, и сейчас клуб из Ньюарка снова там.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Нью-Джерси» проиграл только раз, и Киф прекрасно продемонстрировал, что контроль над клубом у него полностью в руках.
Травмированные игроки: Поклонники «Нью-Джерси» по-прежнему грустят, поскольку их клубу не могут помочь Бастиан и Лазарь.
Общий тонус клуба: В матче против «Нэшвилла» хозяева имеют больше шансов, чтобы одержать победу и укрепиться на первом месте восточной конференции.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Уже полтора месяца «Нэшвилл» делает все возможное, чтобы выбраться из того болота, в котором он оказался с первых матчей сезона, но пока не очень получается. Клуб всего лишь на 14 месте в западной конференции.
Последние матчи: За шесть последних поединков «Нэшвиллу» удалось выиграть всего лишь два раза, поэтому отставка Брюнетта все ближе.
Травмированные игроки: Сейчас у «Нэшвилла» травмирован только нападающий Майк Маккаррон. Остальные все в строю, но это клубу из Теннеси не сильно помогает.
Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» для гостей получится максимально сложной, поскольку реактивный «Нью-Джерси» просто загоняет еле двигающихся «хищников» на своем льду.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках
- В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.56, на гостей — 2.96.
Прогноз: «Нью-Джерси» не упустит шанса укрепиться на первой строчке Востока
- 2.20ЦСКА — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.73Нью-Йорк Рейнджерс — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Торонто — Юта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет резвой, но много голов не получится увидеть, поскольку «Нэшвилл» все же умеет играть в обороне.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.56.