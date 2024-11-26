В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: С самого начала сезона «Нью-Джерси» периодически залазит на первую строчку конференции, и сейчас клуб из Ньюарка снова там.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Нью-Джерси» проиграл только раз, и Киф прекрасно продемонстрировал, что контроль над клубом у него полностью в руках.

Травмированные игроки: Поклонники «Нью-Джерси» по-прежнему грустят, поскольку их клубу не могут помочь Бастиан и Лазарь.

Общий тонус клуба: В матче против «Нэшвилла» хозяева имеют больше шансов, чтобы одержать победу и укрепиться на первом месте восточной конференции.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Уже полтора месяца «Нэшвилл» делает все возможное, чтобы выбраться из того болота, в котором он оказался с первых матчей сезона, но пока не очень получается. Клуб всего лишь на 14 месте в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За шесть последних поединков «Нэшвиллу» удалось выиграть всего лишь два раза, поэтому отставка Брюнетта все ближе.

Травмированные игроки: Сейчас у «Нэшвилла» травмирован только нападающий Майк Маккаррон. Остальные все в строю, но это клубу из Теннеси не сильно помогает.

Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» для гостей получится максимально сложной, поскольку реактивный «Нью-Джерси» просто загоняет еле двигающихся «хищников» на своем льду.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках

В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.56, на гостей — 2.96.

Прогноз: «Нью-Джерси» не упустит шанса укрепиться на первой строчке Востока

Альтернативный прогноз: Игра будет резвой, но много голов не получится увидеть, поскольку «Нэшвилл» все же умеет играть в обороне.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.56.