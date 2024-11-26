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    «Нэшвилл» ничего не противопоставит «дьяволам»?

    «Нью-Джерси» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.11), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: С самого начала сезона «Нью-Джерси» периодически залазит на первую строчку конференции, и сейчас клуб из Ньюарка снова там.

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Нью-Джерси» проиграл только раз, и Киф прекрасно продемонстрировал, что контроль над клубом у него полностью в руках.

    Травмированные игроки: Поклонники «Нью-Джерси» по-прежнему грустят, поскольку их клубу не могут помочь Бастиан и Лазарь.

    Общий тонус клуба: В матче против «Нэшвилла» хозяева имеют больше шансов, чтобы одержать победу и укрепиться на первом месте восточной конференции.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Уже полтора месяца «Нэшвилл» делает все возможное, чтобы выбраться из того болота, в котором он оказался с первых матчей сезона, но пока не очень получается. Клуб всего лишь на 14 месте в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За шесть последних поединков «Нэшвиллу» удалось выиграть всего лишь два раза, поэтому отставка Брюнетта все ближе.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Нэшвилла» травмирован только нападающий Майк Маккаррон. Остальные все в строю, но это клубу из Теннеси не сильно помогает.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» для гостей получится максимально сложной, поскольку реактивный «Нью-Джерси» просто загоняет еле двигающихся «хищников» на своем льду.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках

    • В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.56, на гостей — 2.96.

    Прогноз: «Нью-Джерси» не упустит шанса укрепиться на первой строчке Востока

    Альтернативный прогноз: Игра будет резвой, но много голов не получится увидеть, поскольку «Нэшвилл» все же умеет играть в обороне.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.56.

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    «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» ничего не противопоставит «дьяволам»?
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