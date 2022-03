Абрамович хочет £ 4 млрд за продажу «Челси». Американо-швейцарский консорциум даёт меньше

Стали известны финансовые подробности переговоров о продаже лондонского «Челси» между владельцем синихи американо-швейцарским консорциумом.

Абрамович хочет получить за «Челси» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд), однако никто не готов платить такую цену за клуб. Американо-швейцарский консорциум оценивает сделку намного дешевле, сообщает журналист Николо Имфельд

⚽️ #Breaking (1/2): I’m told that the American-Swiss consortium with Todd Boehly and Hansjörg Wyss have found other partners. The team is complete! Negotiations with #Abramovich are already taking place. He still wants to sell #Chelsea quickly.