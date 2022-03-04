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    Салах: Результаты голосования за «Золотой мяч» шокировали меня

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что его шокировали результаты голосования за «Золотой мяч».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По итогам прошлого года обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, опередивший форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

    «Результаты голосования за "Золотой мяч" шокировали меня. Я не так много могу сказать по этому поводу. Не было никого, кто ждал, что я буду седьмым, но это произошло.

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    • Я не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теории заговора.

    Мне не на что указать, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов», — приводит слова Салаха DMC.

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