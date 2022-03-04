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    Карпин: Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «России в стыках не будет»

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не питает надежд на допуск команды до стыковых матчей ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российскую команду от всех турниров под их эгидой.

    Сборная России 24 марта должна была провести домашний стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей. Однако поляки, как и потенциальные соперники в финальном стыковом матче чехи и шведы, отказались играть с российскими футболистами.

    «Первая реакция на бан сборной? Ни ужаса, ни шока не было. Воспоминаний о Хорватии честно не было… Когда 24-го это произошло, я жене сказал: "Нас в стыках не будет".

    Это было не ожидание закономерного итога со стороны ФИФА. Но понимание того, что это может быть, — да.

    РФС подал апелляцию в CAS? Ощущений, что стык будет, нет. Вы все читаете и видите, так что такие вопросы не уместны. Вы сами как думаете, надо готовиться к стыкам? Ну реально?

    Ну можно назвать это поиском надежды в безнадежной ситуации. Ну да, давайте будем надеяться. Можно себя обманывать.

    По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало», — отметил Карпин в интервью Sport24.

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