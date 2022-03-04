Карпин: Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «России в стыках не будет»

Главный тренер сборной Россиипризнался, что не питает надежд на допуск команды до стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российскую команду от всех турниров под их эгидой.

Сборная России 24 марта должна была провести домашний стыковой матч ЧМ-2022 с Польшей. Однако поляки, как и потенциальные соперники в финальном стыковом матче чехи и шведы, отказались играть с российскими футболистами.

«Первая реакция на бан сборной? Ни ужаса, ни шока не было. Воспоминаний о Хорватии честно не было… Когда 24-го это произошло, я жене сказал: "Нас в стыках не будет".

Это было не ожидание закономерного итога со стороны ФИФА. Но понимание того, что это может быть, — да.

РФС подал апелляцию в CAS? Ощущений, что стык будет, нет. Вы все читаете и видите, так что такие вопросы не уместны. Вы сами как думаете, надо готовиться к стыкам? Ну реально?

Ну можно назвать это поиском надежды в безнадежной ситуации. Ну да, давайте будем надеяться. Можно себя обманывать.

По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало», — отметил Карпин в интервью Sport24.