Кечинов отреагировал на отстранения «Спартака» и сборной России

высказался о решении ФИФА отстранить сборную России от международных матчей. Кроме того, УЕФА не позволит играть «Спартаку» в Лиге Европы.

«Конечно, катастрофа. Болельщики ждут каждые четыре года, был хороший шанс попасть на чемпионат мира и тут такая ситуация. Это и обидно, и досадно. Пока есть шансы, конечно, нужно цепляться за них.

Если есть такая возможность, то нужно бороться до последнего. Понятно, что теперь со всех сторон к нам летят штрафы, санкции. К нам сейчас такое ужасное отношение, но если есть правовые законы, если есть мизерный шанс, то нужно цепляться.

Скорее всего, так и будет, легионеры будут уезжать. У нас в нашем чемпионате играет много поляков, шведов. Всегда нам говорили: "спорт — вне политики". Получается, наоборот, что он в политике», — сказал Кечинов Rusfootball.info.