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    Гол Сане принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»

    «Айнтрахт» — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии.

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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Киммих выполнил отличную проникающую передачу в центр штрафной площади на Сане, который оторвался от всех защитников «Айнтрахта». Лерой вышел на рандеву с Траппом и хладнокровно отправил мяч в левый угол ворот.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Бавария 0:1
    Гол: 0:1 Лерой Зане (71') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер, Evan N`Dicka, Данни Виейра да Коста, Джибриль Соу, Айдин Хрустич (Сэм Ламмерс, 83'), Кристофер Ленц (Jens Hauge, 78'), Ансгар Кнауфф (Rafael Borre, 67'), Филип Костич, Йеспер Линдстрём (Даити Камада, 82') Бавария: Джамал Мусиала (Марк Рока, 82'), Роберт Левандовски, Серж Гнабри, Кингсли Коман (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 89'), Марсель Забитцер (Лерой Зане, 67'), Йозуа Киммих, Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Деотшанкюль Юпамекано, Свен Ульрайх Предупреждения: Кристофер Ленц (32'), Йозуа Киммих (64')

    Лидирующие в чемпионате Германии мюнхенцы набрали 55 очков, а команда из Франкфурта, занимающая десятое место, осталась с 31 очком.

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    В следующем туре «Айнтрахт» 5 марта сыграет на выезде с «Гертой», а «Бавария» в это время примет «Байер»

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