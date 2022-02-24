УЕФА осудил Россию из-за ситуации на Украине: Готовы протянуть руку помощи украинскому народу

(УЕФА) осудил Россию на фоне ситуации на Украине.

«УЕФА разделяет обеспокоенность международного сообщества ситуацией в Европе и решительно осуждает продолжающееся вторжение российских военных сил в Украину.

Как главный орган европейского футбола, УЕФА прилагает максимальные усилия для развития футбола в соответствии с такими европейскими ценностями, как мир и уважение человеческих прав, в духе Олимпийской хартии.

Мы выражаем полную поддержку украинскому футбольному сообществу и готовы протянуть руку помощи украинским людям.

Мы рассматриваем эту ситуацию в срочном порядке и с предельной серьезностью. Решения Исполнительного комитета УЕФА будут обнародованы в пятницу», — сказано в заявлении организации.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.