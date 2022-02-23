«Вильярреал» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет уже на 32-й секунде матча. Прошёл классный заброс Данило из глубины в штрафную хозяев, Душан Влахович грудью обработал мяч и из-под защитника низом пробил под дальнюю штангу.

Отыгрались испанцы на 66-й минуте. Провалился центр обороны гостей, Парехо рванул на заброс от Капу, сумев из пределов штрафной в касание пробить мимо вратаря.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Вильярреал — Ювентус 1:1 Голы: 0:1 Душан Влахович (1'), 1:1 Даниэль Парехо (66') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 79'), Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 90'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Альберто Морено (Мануэль Тригерос, 79'), Джовани Ло Чельсо, Arnaut Danjuma Ювентус: Альваро Мората, Душан Влахович, Уэстон Маккенни (Денис Закария, 81'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Артур, 71'), Хуан Куадрадо, Алекс Сандро (Леонардо Бонуччи, 46'), Маттейс де Лигт, Данило, Маттиа Де Шильо (Лука Пеллегрини, 87'), Войцех Щенсны Предупреждения: Херонимо Рульи (73'), Адриен Рабьо (74')

Ответный матч пройдет 16 марта в Италии.