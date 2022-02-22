«Вильярреал» — «Ювентус» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, П.Торрес, Педраса, Парехо, Капу, А.Морено, Чуквуэзе, Ло Чельсо, Данджума.

«Ювентус»: Щенсы, А.Сандро, де Лигт, Данило, Де Шильо, Рабьо, Локателли, Маккенни, Куадрадо, Мората, Влахович.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Вильярреалу». Коэффициент на его победу — 2.62, на успех «Ювентуса» — 3.20, на ничью — 3.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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