Мората: В Лиге чемпионов все могут решить детали и несколько минут

Нападающий «Ювентуса»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас по-прежнему много целей, мы хотим мечтать о победе в этом турнире и каждый день усердно работаем ради этого. В Лиге чемпионов по-прежнему есть за что бороться.

Как далеко мы сможем пройти, сказать трудно — в этом турнире все могут решить детали и несколько минут. Мы должны отдать все силы.

Позиция, на которой я играю, не имеет значения. Главное, чтобы "Ювентус" побеждал, а наша игра вселяла оптимизм.

Нас ждет важный экзамен. Побеждать в Лиге чемпионов трудно, но и нас обыгрывать тоже непросто», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.