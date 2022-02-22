Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниЦикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • 17:32
    • Sony представила дизайн PS VR2
  • 16:08
    • Карен Хачанов пробился во второй круг турнира в Дубае и вышел на Джоковича
  • 15:46
    • «Спартак» объявил о зимнем трансфере Чернова из «Крыльев Советов»
  • 15:26
    • Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «Динамо»
  • 14:38
    • УЕФА: Планов по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга на данный момент нет
    Все новости спорта

    Мората: В Лиге чемпионов все могут решить детали и несколько минут

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Ювентус Футбол Италии Вильярреал Футбол Испании Лига чемпионов
    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Альваро Мората
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альваро Мората

    «У нас по-прежнему много целей, мы хотим мечтать о победе в этом турнире и каждый день усердно работаем ради этого. В Лиге чемпионов по-прежнему есть за что бороться.

    Как далеко мы сможем пройти, сказать трудно — в этом турнире все могут решить детали и несколько минут. Мы должны отдать все силы.

    Позиция, на которой я играю, не имеет значения. Главное, чтобы "Ювентус" побеждал, а наша игра вселяла оптимизм.

    Нас ждет важный экзамен. Побеждать в Лиге чемпионов трудно, но и нас обыгрывать тоже непросто», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выиграет у «Лилля» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • «Ювентус» проиграет и ни разу не забьет?
  • «Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры