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    Груневелд: Цель «Вильярреала» — победа в Лиге чемпионов

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    Полузащитник «Вильярреала» Арно Груневелд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала против «Ювентуса», а также сообщил, что «подводники» хотят выиграть Лигу чемпионов.

    Арно Груневелд
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    Арно Груневелд

    «В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на нынешний сезон — побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

    В матче с "Ювентусом" мы продолжим делать то, что делали всегда. Даже тогда, когда мы играли против более крупных команд, например "МЮ" на "Олд Траффорд", мы показывали хороший футбол и создавали много моментов. Мы должны были победить тогда, но уступили 1:2. Мы всегда стремимся к победе и уверены в себе, такие выступления — в нашей ДНК.

    Цель — выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не скажу, что это невозможно, пускай мы и аутсайдеры. Такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», — цитирует хавбека Corriere dello Sport.

    Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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