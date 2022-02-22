Груневелд: Цель «Вильярреала» — победа в Лиге чемпионов

Полузащитник «Вильярреала»поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала против «Ювентуса», а также сообщил, что «подводники» хотят выиграть Лигу чемпионов.

«В прошлом году мы выиграли Лигу Европы, а цель на нынешний сезон — побороться за победу в Лиге чемпионов. Пока все у нас идет хорошо.

В матче с "Ювентусом" мы продолжим делать то, что делали всегда. Даже тогда, когда мы играли против более крупных команд, например "МЮ" на "Олд Траффорд", мы показывали хороший футбол и создавали много моментов. Мы должны были победить тогда, но уступили 1:2. Мы всегда стремимся к победе и уверены в себе, такие выступления — в нашей ДНК.

Цель — выиграть Лигу чемпионов. Я никогда не скажу, что это невозможно, пускай мы и аутсайдеры. Такова наша цель, и мы сделаем для ее достижения все необходимое», — цитирует хавбека Corriere dello Sport.

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.