Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вернулась в топ-4Хави и Гави возвращают «Барселоне» позитив Гвардиолы
  • 21:30
    • Дортмундская «Боруссия» забила шесть безответных мячей менхенгладбахской
  • 20:16
    • «Барселона» разгромила «Валенсию», Обамеянг забил два мяча
  • 00:55
    • «Марсель» на своем поле проиграл «Клермону»
  • 00:41
    • «Лацио» сыграл вничью с «Удинезе»
  • 00:34
    • «Лейпциг» разгромил «Герту» в Берлине
    Все новости спорта

    Обамеянг: На «Месталье» чувствую себя как дома

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Валенсия
    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился эмоциями после первого хет-трика за клуб.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    32-летний нападающий забил три мяча в матче 25-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (4:1).

    «В прошлый раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик с "Арсеналом", мне нравится играть здесь... "Месталья" для меня как дом», — сказал нападающий Mundo Deportivo.

    Напомним, будучи игроком «Арсенала», Обамеянг оформил хет-трик на «Месталье» в 2019-м.

    Отметим, что габонский футболист перебрался в «Барселону» из «Арсенала» на правах свободного агента в минувшее зимнее трансферное окно.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» очень нужны 3 очка
  • «Кальяри» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Сельта» уверенно отберёт очки у «Леванте»
  • «Сельта» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Оторвется ли «Галатасарай» от зоны вылета?
  • «Гезтепе» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Гезтепе — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Медведев — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Халл Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры