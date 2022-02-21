Обамеянг: На «Месталье» чувствую себя как дома

Нападающий «Барселоны»поделился эмоциями после первого хет-трика за клуб.

32-летний нападающий забил три мяча в матче 25-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (4:1).

«В прошлый раз, когда я играл здесь, я сделал хет-трик с "Арсеналом", мне нравится играть здесь... "Месталья" для меня как дом», — сказал нападающий Mundo Deportivo.

Напомним, будучи игроком «Арсенала», Обамеянг оформил хет-трик на «Месталье» в 2019-м.

Отметим, что габонский футболист перебрался в «Барселону» из «Арсенала» на правах свободного агента в минувшее зимнее трансферное окно.