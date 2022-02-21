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    Гол Осимена спас «Наполи» от поражения в 26 туре Серии А

    «Кальяри» — «Наполи»: счет 1:1, обзор голов

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    «Наполи» избежал поражения в матче 26 тура Серии с «Кальяри». Игра завершилась ничьей 1:1.

    Виктор Осимен
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    Виктор Осимен

    На 58 минуте Гастон Перейро открыл счет и вывел хозяев вперед. «Наполи» сравнял за 3 минуты до конца основного времени благодаря голу Виктора Осимена.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Наполи 1:1
    Голы: 1:0 Гастон Перейро (58'), 1:1 Виктор Осимхен (87') Кальяри: Алессио Краньо, Эдоардо Гольданига, Маттео Ловато, Giorgio Altare, Рауль Белланова, Даньеле Базелли (Габриэле Цаппа, 82'), Альберто Грасси (Рэзван Марин, 75'), Алессандро Дейола, Далберт (Хараламбос Ликояннис, 90'), Гастон Перейро (Леонардо Паволетти, 83'), Жоао Педро Наполи: Андреа Петанья (Адам Уна, 67'), Дрис Мертенс, Элиф Элмас, Мариу Руй, Пётр Зелиньски, Диего Демме (Виктор Осимхен, 67'), Джованни Ди Лоренцо (Кевин Малку, 27'), Жуан Жесус (Фабиан Руис, 67'), Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Давид Оспина Предупреждения: Жоао Педро (35'), Кевин Малку (42'), (58'), Калиду Кулибали (64')

    «Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 22 баллами занимает 18 место.

    В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Лацио», «Кальяри» — с «Торино».

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