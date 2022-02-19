начнут матч в 18:00 в АПЛ, 19.02.2022.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Астон Вилла» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Уотфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астон Вилла»).

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