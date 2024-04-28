«Тоттенхэм» — «Арсенал»: счет матча 2:3, обзор голов

«Арсенал»
на чужом поле обыграл «Тоттенхэм»
(3:2) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол «канониры» забили на 15-й минуте. Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
На 27-й минуте «Арсенал» удвоил свое преимущество благодаря голу полузащитника команды Букайо Сака. Игрок попал точно в левый нижний угол ворот — 2:0.
На 38-й минуте «канониры» и вовсе сделали счет разгромным. Полузащитник команды Кай Хаверц выпрыгнул выше остальных после подачи углового и забил гол — 3:0.
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«Тоттенхэм» сумел отыграть 1 мяч на 64-й минуте. Защитник «шпор» Кристиан Ромеро расстрелял ворота «Арсенала» с близкого расстояния.
На 87-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «канониров». Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Арсенал Лондон 2:3
Голы: 0:1 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (автогол) (15'), 0:2 Букайо Сака (27'), 0:3 Кай Хаверц (38'), 1:3 Кристиан Ромеро (64'), 2:3 Сон Хын Мин (пенальти) (87')
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Бен Дэвис (Джовани Ло Чельсо, 89'), Педро Порро, Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Ив Биссума, 64'), Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон (Ришарлисон, 64'), Тимо Вернер (Бреннан Джонсон, 31'), Сон Хын Мин
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Такэхиро Томиясу, Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц, Букайо Сака, Деклан Райс, Томас Парти, Мартин Эдегор (Якуб Кивёр, 89'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 63'), Gabriel Gabriel
Предупреждения: Деян Кулушевски (77'), Бен Дэвис (81'), Томас Парти (83')
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 80-ю очками в активе. «Тоттенхэм» — на 5-й позиции (60 баллов).