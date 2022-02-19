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    Прервут ли «шмели» свою безголевую серию?

    «Астон Вилла» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Уотфорд»
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    «Уотфорд»
    В субботу, 19 февраля, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в родных стенах сразится с «Уотфордом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. «Астон Вилла» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    «Астон Вилла»

    С 27 набранными очками «Астон Вилла» расположилась на 12 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея прочный запас в десять баллов перед зоной вылета.

    У клуба из Бирмингема всего лишь одна виктория за последние шесть встреч первенства. Данная победа случилась во второй половине январе на выезде над «Эвертоном» — 1:0.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Уотфорд

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
    •

    Еще в этот период «Виллианы» два раза сыграли вничью и потерпели три фиаско. Одно из них было в прошлом туре, когда коллектив уступил на выезде «Ньюкаслу» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Домашняя статистика в этом чемпионате у «Астон Виллы» выглядит следующим образом: четыре выигрыша, три мировых исхода и четыре неудачи.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» ведет борьбу за выживание. На текущий момент он в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на 19-м месте, уступая шесть очков 17-й безопасной строке.

    Вот уже 10 туров «шмели» в рамках чемпионата идут без побед, потерпев восемь поражений и две встречи сведя вничью в данном отрезке. И вот уже четыре матча они не могут забить.

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    • В своем последнем проведенном поединке команда на своем поле проиграла «Брайтону» со счетом 0:2, а туром ранее на выезде потерпела минимальное фиаско от «Вест Хэма» 0:1.

    Вне родных стен «Уотфорд» в этом первенстве проиграл семь игр из 11, а также по два раза добивался побед и играл вничью.

    Стоит отметить, что «Уотфорд» выиграл у «Астон Вилы» в четырех из пяти последних матчей при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.20.

    «Шмели» не могут забить вот уже четыре матча подряд, но сейчас ожидаем, что они прервут эту серию, так как вполне удачно играют против «Виллианов», зачастую даже их обыгрывая в последнее время.

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    «Астон Вилла» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Прервут ли «шмели» свою безголевую серию?
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